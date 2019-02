Incidente alle porte della città, ferite due anziane insegnanti

BRINDISI - Due anziane sorelle sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto alle 13,45 circa alle porte di Brindisi. Erano a bordo di una Opel Corsa diretta verso il capoluogo quando, per cause in corso di accertamento, l'auto guidata da una di loro ha invaso la corsia opposta della carreggiata schiantandosi contro la segnaletica stradale e ribaltandosi sulla carreggiata. Negli stessi istanti, la vettura ha sfiorato un'altra Opel Corsa con un giovane a bordo, che viaggiava nell'altra direzione. Ciò grazie alla prontezza di riflessi di chi era al volante del veicolo che ha evitato l'impatto violento con la Opel fuori controllo.

Le due donne sono state soccorse dalle equipe del 118 giunte sul posto e da una squadra di vigili del fuoco del vicino comando provinciale, intervenuti per agevolare il recupero delle persone ferite e per la messa in sicurezza del veicolo. Si tratta di due anziane e note insegnanti in pensione brindisine, E.C. di 74 anni, e D.C. di 70 anni, che al momento in cui sono state affidate ai paramedici erano coscienti. Tuttavia prima del trasporto all'ospedale Perrino le due pazienti sono state stabilizzate a bordo delle ambulanze. Alla guida pare vi fosse la più anziana delle due sorelle.

I vigili del fuoco con la loro attrezzatura hanno provveduto ad estrarre dall'abitacolo della Opel Corsa le due sorelle, che erano sotto shock ma reattive. L'auto, prima di capolgersi aveva travolto alcuni segnali stradali, ribaltandosi e finendo contro il guard-rail di uno svincolo dalla parte opposta della strada, proprio mentre sopraggiungeva l'altra auto, che è riuscita a infilare lo stesso svincolo prima di essere centrata in pieno dal veicolo delle due insegnanti in pensione.

