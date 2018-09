Tamponamento: entrambi i giovani coinvolti positivi al narco test

C’è chi guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti ed alcol, e finisce col tamponare un altro soggetto nelle stesse condizioni, e c’è chi si ostina a guidare senza patente. Capita di tutto sulle nostre strade, quindi occhio. I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Francavilla Fontana, ad esempio, hanno deferito in stato di libertà due giovani, un 27enne e un 20enne di San Pancrazio Salentino, incappati in un incidente entrambi alla guida del proprio veicolo, una Lancia Y e una Fiat Punto.

I due sono stati coinvolti in un tamponamento restando feriti per fortuna leggermente. Condotti presso il pronto soccorso dell’ospedale di Brindisi, oltre che essere sottoposti ad accertamenti clinici e alle necessarie medicazioni, sono stati anche sottoposti ad alcol test e a narco test. Il 27enne è risultato positivo all’assunzione di stupefacente nonché di alcol con un tasso pari a 0,86 grammi per litro, il 20enne è risultato solo in stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di stupefacente. Entrambe le patenti di guida sono state ritirate.

I carabinieri del Norm di Brindisi, invece, hanno denunciato per reiterazione nella guida senza patente un 34enne di San Pietro Vernotico già contravvenzionato per la stessa violazione nel giugno scorso. L’uomo è stato nuovamente sorpreso nel centro abitato di San Pietro Vernotico alla guida di un’autovettura Renault Twingo di sua proprietà, ma senza la patente di guida, che non ha mai conseguito e che dovrà faticare per ottenere dopo questi precedenti.