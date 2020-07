Incidente sulla circonvallazione: motociclista in prognosi riservata

SAN PIETRO VERNOTICO – Versa in prognosi riservata il motociclista coinvolto in uno spaventoso incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di martedì (14 luglio), sulla circonvallazione di San Pietro Vernotico. Il 47enne S.C, residente a San Donaci, è stato ricoverato in gravi condizioni, ma fortunatamente non in pericolo di vita, presso il reparto di Ortopedia dell’ospedale Perrino di Brindisi.

Il malcapitato era alla guida di uno scooter che per cause in corso di accertamento è entrato in collisione con una Volkswagen Golf, all’altezza dell’area di servizio Q8. L’automobilista è uscito illeso dall’impatto. Il 47enne, soccorso da personale del 118, è stato trasportato in codice rosso presso il Pronto soccorso del nosocomio brindisino, dove è stato sottoposto a una serie di accertamenti diagnostici. I test su alcool e droga hanno dato esito negativo. La dinamica dell’incidente è al vaglio della Polizia Locale di San Pietro Vernotico.