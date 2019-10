Tamponamento sulla statale: quattro veicoli coinvolti, un'auto cappottata su un lato

BRINDISI – Tamponamento con quattro veicoli coinvolti, nel pomeriggio di oggi, martedì 8 ottobre, sulla strada statale Brindisi-Bari: una Fiat Panda si è cappottata su un lato dopo aver impattato contro il guardrail.

I feriti, sembrerebbe non gravi, sono stati soccorsi da ambulanze del 118. L’incidente si è verificato sulla corsia in direzione Bari all’altezza del quartiere Bozzano nei pressi del restringimento della carreggiata per lavori in corso.

I veicoli coinvolti sono una Fiat 500 che ha tamponato una Fiat Panda che si è cappottata andando a collidere contro una Ford Focus che a sua volta ha tamponato una Skoda Superb. Feriti i conducenti delle Fiat.

Sul posto si sono recati gli agenti della Polizia stradale che si sono occupati dei rilievi e della gestione della viabilità

Gallery