Tamponamento sulla statale: 9 persone coinvolte, in 6 stavano andando in aeroporto

OSTUNI – Tamponamento fra due auto intorno alle 19 di oggi, venerdì 10 agosto, sulla strada statale 379: nove persone coinvolte, sei si stavano recando presso l’aeroporto di Bari per prendere un aereo. Fortunatamente nessuno ha riportato conseguenze preoccupanti. Il traffico, intenso in quel tratto di statale, ha subito grossi rallentamenti, l’incidente si è verificato sulla corsia in direzione Bari all’altezza dello svincolo per Diana Marina frazione balneare del Comune di Ostuni.

Sul posto si sono recate quattro ambulanze del 118, due pattuglie della Guardia di Finanza che hanno coordinato la viabilità in attesa dell’arrivo degli agenti della Polizia stradale che si sono occupati dei rilievi. Le auto coinvolte sono un’Audi A6 sulla quale viaggiavano tre persone e una Citroen con a bordo sei giovai che si stavano recando all’aeroporto di Bari. Hanno perso il volo.

Ad avere la peggio il conducente della Citroen che ha accusato forti dolori a un ginocchio. Soccorsa anche una ragazza. Illesi gli occupanti dell’Audi. Il tamponamento si è verificato durante la manovra di immissione sulla 379, in seguito all’impatto i bagagli che si trovavano nella Citroen sono finiti sulla carreggiata, fortunatamente non sono rimasti coinvolti altri veicoli.

