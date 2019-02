Tir si ribalta sulla Panoramica di Ostuni: feriti i due occupanti

OSTUNI - Un Tir si è ribaltato questa mattina mentre imboccava in salita la Panoramica di Ostuni, una strada breve ma con alcuni tornanti. L'incidente è avvenuto però nel tratto iniziale all'incrocio con la via che conduce al centro storico e quella che porta verso lo svincolo per la statale 379 e Villanova, e la ex statale 16 per Fasano.

Forse lo sbilanciamento in curva del pesante automezzo va ricondotto a uno spostamento del carico di detergenti. Feriti entrambi gli occupanti della cabina di guida, il conducente e un altro dipendente della ditta che stava effettuando le consegne nella zona. Soccorsi da due equipe del 118, entrambi sono stati trasportati all'ospedale Antonio Perrino di Brindisi.

L'incidente ha provocato un rallentamento del traffico, in una fascia oraria in cui la Panoramica è molto utilizzata da mezzi commerciali e privati. Sul posto la Polizia locale di Ostuni e i vigili del fuoco del locale distaccamento, per il ripristino della circolazione e i rilievi del sinistro. Sull'asfalto si è riversata parte del detersivo liquido che si trovava nel vano di carico, rendendo necessaria la bonifica del manto stradale.