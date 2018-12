Violento impatto sulla complanare: un uomo e una donna in ospedale

BRINDISI – E’ di due feriti il bilancio di un violento impatto che si è verificato intorno alle ore 7,45 di oggi (lunedì 3 dicembre) sulla complanare che collega il bosco del Compare al rione Paradiso, all’altezza di un distributore di benzina situato nei pressi dello svincolo per la superstrada Brindisi-Bari. Due i veicoli coinvolti nel sinistro: una Jeep Limited a bordo della quale si trovavano due persone e una Fiat Punto condotta da una donna.

Stando a una prima ricostruzione dei fatti, la Punto si stava immettendo sulla complanare dall’uscita posta sul retro dell’area di servizio, quando è entrata in collisione con la Jeep, proveniente dall’aeroporto. L’impatto fra anteriore sinistra e la fiancata lato conducente dell’utilitaria è stato di violento. La Punto ha terminato la sua corsa di traverso sul margine della carreggiata.

Sul posto si sono recati i soccorritori del 118, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale. La donna alla guida della Punto, unica occupante del mezzo, e il conducente della Jeep, che viaggiava insieme a un parente, entrambi di Manduria (Taranto), sono stati trasportati in ospedale. Le loro condizioni, fortunatamente, pare non siano gravi. La Punto trasportava decine di copie di un quotidiano locale che si sono riversate sull’asfalto. Le responsabilità sono in fase di accertamento.

