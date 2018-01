Violento scontro sulla superstrada: quattro feriti, traffico in tilt

TORCHIAROLO - Quattro persone sono rimaste ferite a seguito di uno spaventoso incidente che si è verificato intorno alle ore 19,30 di oggi sulla strada statale 613 che collega Brindisi a Lecce, nei pressi dello svincolo per Torchiarolo, direzione sud.

Una violenta collisione ha interessato tre auto (una Fiat 500, un'Alfa 157 station wagon e una Kia), a bordo delle quali viaggiavano complessivamente sei persone. La 500, dopo una serie di carambole, si è praticamente distrutta.

Sul posto si sono recate nel giro di pochi minuti diverse ambulanze con personale del 118 e una pattuglia della polizia stradale, intervenuta per i rilievi del caso. Un equipaggio dei carabinieri ha deviato il traffico all'altezza dello svincolo San Pietro-Campo di mare. Un lungo incolonnamento si è formato sulla statale. La strada è stata riaperta intorno alle 20,30, dopo la rimozione dei mezzi incidentati.

La dinamica dei fatti è da accertare. In fase di accertamento anche le condizioni dei feriti. Nessuno di loro, per fortuna, verserebbe in gravi condizioni. Illeso, fortunatamente, un pastore tedesco che si trovava in una delle auto coinvolte.

