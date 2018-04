Incontro di riflessione e preghiera ricordando Lorenzo Caiolo

SAN VITO DEI NORMANNI - La comunità di Sant'Egidio, gli amici, i congiunti, la comunità parrocchiale terrà sabato 28 aprile alle 16 nella chiesa di San Domenico, a San Vito dei Normanni, terrano un incontro di preghiera e di riflessione in memoria di Lorenzo Caiolo, animatore di attività culturali e didattiche, promotore di iniziative sociali di livello nazionale e internazionale come "Bambini del Mediterraneo", e di manifestazioni di pace, ideatore di servizi sociali di base ed ex sindaco di San Vito dei Normanni.

Il professore Caiolo è deceduto in un tragico incidente stradale sulla supestrada Taranto-Brindisi la sera del 18 aprile. La sua Alfa era stata ribaltata sulla careggiata ed aveva preso fuoco, dopo il violento contatto con una Bmw 520 condotta da una parsona di Copertino, poi arrestata per omicidio stradale alla luce degli alcol e narco test effettuati in ospedale, risultati positivi. E' fortunatamente uscito dall'incidente con lesioni lievi il figlio 31enne della vittima.