Ladri di angurie in trasferta nel Leccese: bloccati dopo un inseguimento

NARDO' - Due Brindisini, Salvatore Colaci, di 52 anni e Damiano Carone, di 44 anni, entrambi brindisini e già noti alle forze dell'ordine, sono stati arrestati per furto aggravato di prodotti ortofrutticoli. In particolare, una pattuglia della polizia di Stato che percorreva intorno alle 4 di questa mattina (lunedì 29 giugno) la strada provinciale 115 direzione Nardò (Lecce), ha notato un furgone Citroen Jamper di colore giallo con due persone a bordo che non si è fermato all'alt. Ne è scaturito un'inseguimento fino all'ingresso di Nardò, dove il furgone è stato costretto a fermarsi.

Al suo interno la polizia ha rinvenuto 45 quintali di grosse angurie, appena raccolte e rubate come ammesso dai due brindisini. La frutta era stata asportata da un terreno in località Masseria Le Stazie, in agro di Nardò, dove altri 20 quintali di frutto erano già stati recisi dalle piante, pronte per essere caricate sui mezzi. I frutti sono stati riconsegnati al legittimo proprietario.

I due uomini erano già stati denunciati per un furto analogo lo scorso 17 maggio per aver sottratto 50 quintali di angurie in contrada Castelli Sambiasi a Nardò.

