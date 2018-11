Ladri di rame scatenati: ennesimo furto di cavi al rione Minnuta

BRINDISI – Ennesimo furto di cavi di rame in città. Ancora una volta i ladri di “oro rosso” sono entrati in azione in via del Lavoro, al rione Minnuta. La notizia è stata data dall’amministrazione comunale, a margine di una conferenza stampa convocata stamani (venerdì 30 novembre), per altri motivi, dal sindaco Riccardo Rossi e dall’assessore Tiziana Brigante. Il furto è stato consistente.

Per correre ai ripari, i tecnici comunali hanno dovuto prelevare delle rimanenze da un deposito situato in vile San Giovanni Bosco, al rione Santa Chiara. Non si possono escludere ripercussioni sull’impianto di pubblica illuminazione. Basti pensare che sempre più spesso alcuni tratti della strada Pittachi, collegata al rione Mnnuta proprio da via Del Lavoro, restano al buio, a causa delle razzie di rame. L'episodio è stato denunciato alle forze dell'ordine.