Ladri in azione nella zona industriale: rubato un mezzo escavatore

BRINDISI – Ladri in azione nella zona industriale. Un mezzo escavatore è stato rubato la scorsa notte (fra mercoledì 24 e giovedì 25 ottobre) dal deposito dell’azienda Ecologica Sp, situato in via Mohandas Gandhi.

Il responsabile dell’azienda si è recato in mattinata presso la compagnia dei carabinieri di Brindisi, per sporgere denuncia. I militari acquisiranno le immagini riprese dalle telecamere della zona, nella speranza di trarre indicazioni utili alle indagini.

Il mezzo veniva impiegato in una delle attività svolte dall’azienda, che opera in tutta Italia e all'estero in molteplici settori pubblici e privati, in ambito di pulizie industriali, lavaggi idrodinamici e chimici, trasporto conto terzi di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, urbani e assimilabili agli urbani, bonifiche ambientali e attività portuali.