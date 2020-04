Ladri in azione in villetta in campagna messi in fuga da vigilante

CEGLIE MESSAPICA – Il tempestivo intervento di una pattuglia dell’istituto di vigilanza EuroSecurity ha fatto fallire un furto in una villetta sita in contrada Circiello a Ceglie Messapica.

L’allarme è scattato intorno alle 21, sul posto è stata inviata una pattuglia: il tratturo che portava all’abitazione era bloccato da massi in pietra. Fortunatamente nonostante la perdita di tempo dovuta allo spostamento dei massi, i vigilantes sono arrivati giusto in tempo per mettere in fuga i ladri.

