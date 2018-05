Lavori Aqp: sospensione dell'erogazione idrica nella zona industriale

BRINDISI - Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio nell’abitato di Brindisi. I lavori riguardano la sostituzione di opere idriche.

Per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica i giorni 5 e 6 giugno 2018. Le sospensioni avranno la durata di ore n. 5, per ciascuna delle giornate indicate, a partire dalle ore 8:00 con ripristino alle ore 13:00 ed interesseranno le utenze presenti in via Enrico Fermi - zona industriale di Brindisi.

Disagi saranno avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo. Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dalla interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi.