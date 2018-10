Lavori edili in area sotto sequestro: denuncia per violazione di sigilli

FRANCAVILLA FONTANA - Nonostante nel 2016 fossero già stati apposti i sigilli all’interno di un’azienda agrituristica sita sui rilievi collinari di Francavilla Fontana, per abusi in violazione del Testo unico dell’Urbanistica ed Edilizia (decreto del presidente della Repubblica n. 380 del 2001), i carabinieri forestali della stazione di Ceglie Messapica hanno accertato che i lavori edili erano ripresi, senza che fosse intervenuto alcun provvedimento dell’autorità giudiziaria per revocare il sequestro, né tantomeno con i prescritti titoli abilitativi.

La scoperta è stata fatta durante un servizio di pattugliamento delle aree rurali. I nuovi lavori riguardano il livellamento del terreno, la realizzazione di piazzole con pietrame e conci di tufo, l’abbattimento di due alberi di pino, all’ interno di una superficie di 2500 mq già sottoposta a sequestro due anni fa, e con il vincolo penale ancora in vigore.

Per la proprietaria della struttura, P.A., 61enne di Francavilla Fontana, in concorso con il direttore dei lavori, O.A., 61enne di Martina Franca, è scattata la denuncia per rimozione dei sigilli aggravata (art. 349 codice penale). Agli stessi è stata comminata anche una sanzione amministrativa di 800 euro per il taglio dei pini senza la prescritta autorizzazione regionale.

In tutta l’area ricompresa nella fascia della collina brindisina, dove è presente una fervente attività edilizia, volta soprattutto al recupero del patrimonio immobiliare rurale a fini turistico-residenziali, l’ attività di controllo dei Carabinieri Forestali è particolarmente intensa, finalizzata ad accertare l’ eventuale elusione dei prescritti permessi per gli interventi edilizi, nonché delle autorizzazioni necessarie per i territori gravati da vincoli (prima di tutto paesaggistici).