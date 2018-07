"Lavori urgenti presso le marine": Si cerca la ditta. Budget 8mila euro

TORCHIAROLO – “Fornitura di bagni chimici, sistemazione e manutenzione docce e fornitura di bagni chimici, montaggio e smontaggio palco e relativo supporto ad eventuali eventi comunali, montaggio di segnaletica verticale ed eventuale rifacimento di segnaletica orizzontale, risistemazione dei cordoli muretti piazze, pulizia alberi delle marine dal piede e fino ad una altezza di mt. 2,5, supporto alla gestione del canile relativamente alla pulizia dei box e somministrazione del mangime il cui acquisto avverrà a cura dell’Ente, montaggio e smontaggio panchine”. Sono questi gli interventi “urgenti e di manutenzione ordinaria e straordinaria” che interesseranno nei prossimi giorni le marine di competenza del Comune di Torchiarolo: Torre San Gennaro, Lido Presepe, Lido Cipolla, Lendinuso e Canuta. La giunta comunale riunitasi il 3 luglio ha stabilito una spesa totale di 8mila euro (Iva compresa) e ha avviato le procedure per l’individuazione della ditta a cui affidare i lavori.

Le direttive “per l’adozione degli atti necessari all’individuazione di ditta in regola con tutte le prescrizioni di legge in materia, tramite indagine di mercato, che possa espletare tali servizi per il periodo estivo” sono state conferite al responsabile di posizione dell’area n.3 Ing Daniele Gravili. Nel giro di qualche settimana, quindi, dovrebbero essere risolti anche i disagi che derivano dalla mancanza di bagni pubblici e manutenzioni varie come docce e passerelle per raggiungere la battigia, o potatura della vegetazione.

Le lamentele da parte dei fruitori delle località balneari a sud di Brindisi hanno già cominciato a farsi sentire. Purtroppo anche quest’anno la stagione estiva è iniziata all’insegna di disagi e lamentele, si tratta di situazioni giunte al limite della tolleranza specie perché i fruitori delle località balneari a sud di Brindisi di competenza del Comune di Torchiarolo attendono ormai da troppo tempo l’inizio dei lavori di riqualificazione del paesaggio costiero la cui “pubblicità” è cominciata nel 2014. Lavori che dovrebbero entrare nel vivo a settembre prossimo.

Gallery