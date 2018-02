Liste d'attesa bibliche: sedici mesi per una mammografia al Perrino

BRINDISI – Sedici mesi: tanto bisogna aspettare per una mammografia bilaterale all’ospedale Perrino di Brindisi. Lo documenta una prenotazione che stamani (14 febbraio) è stata consegnata al signor Giorgio Giunta, un pensionato che si è recato presso l'ufficio Cup dell’Asl Brindisi per conto della figlia e della nuora.

“Non credevo ai miei occhi – dichiara Giunta – quando ho letto le date in cui si potrà effettuare l’esame diagnostico”. Già, c’è davvero da non crederci, perché entrambi gli appuntamenti presso l’ambulatorio di Radiologia del nosocomio brindisino sono stati fissati per il venerdì 21 giugno 2019. Quello della figlia alle ore 9,10. Quello della nuora, invece, alle 9,20.

“La ricetta – prosegue Giorgio Giunta – è stata rilasciata dal medico curante lo scorso 9 novembre. Quello stesso mese mi recai all’ufficio prenotazioni, ma mi chiesero di ripresentarmi almeno un paio di mesi dopo. Bene, da allora sono passati più di due mesi. Non pensavo che mia figlia e mia nuora avrebbero dovuto attenderne altri sedici, per sottoporsi all’esame”.

Queste lungaggini, purtroppo, non aiutano la campagna di prevenzione del tumore al seno (il 29 per cento di tutti i tumori che colpiscono le donne) portata avanti con tenacia da associazioni ed enti pubblici. Non occorrerebbe forse accorciare (drasticamente) i tempi di attesa, per dare piena efficacia all’attività di prevenzione?