Lite con accoltellamento davanti a un bar: un uomo in ospedale

CELLINO SAN MARCO – Una lite, a quanto pare per una donna, si è conclusa con un accoltellamento: un 40enne, P.M. è stato portato in ospedale con ferie all’addome e alla gamba. È accaduto nella serata di oggi, mercoledì 21 novembre, a Cellino San Marco, nei pressi di un bar del posto. Sul caso indagano i carabinieri della locale stazione e i colleghi del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Brindisi. La vittima è stata portata in ospedale da un’ambulanza del 118, le ferite riportate non sarebbero preoccupantio, è stato portato al Pronto soccorso dell'ospedale Perrino di Brindisi in codice giallo.

Il 40enne subito dopo il ferimento si è recato presso la stazione dei carabinieri per raccontare i fatti, i militari dopo aver raccolto la denuncia, hanno chiamato il 118.

Aggiornamenti a breve