Lite in un locale: un uomo ferito al collo con un bicchiere rotto

BRINDISI – Un brindisino di 30 anni è stato ferito al collo al culmine di un’accesa lite scoppiata intorno alle ore 22.30 di ieri (venerdì 17 gennaio) in un locale situato nella periferia di Brindisi. Da quanto appurato dai carabinieri, l’uomo è stato colpito all’altezza delle vena giugulare con un bicchiere rotto. Lo stesso 30enne avrebbe invece colpito il rivale alla testa, con una bottiglia. Trasportato in codice rosso presso l’ospedale Perrino di Brindisi, il ferito è stato sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza. L’aggressore, da quanto appreso, è stato bloccato dai militari, recatisi sul posto per i rilievi del caso.

Seguono aggiornamenti