Calci e pugni agli anziani genitori: arrestato anche per estorsione

SAN MICHELE SALENTINO - Arrestato con le accuse di aver maltrattato i genitori di 70 anni e di estorsione: ai domiciliari, in un'altra abitazione è finito un uomo di 43 anni, residente a San Michele Salentino, destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip del Tribunale di Brindisi.

L’uomo era stato tratto in arresto in flagranza di reato il 30 marzo scorso. I due coniugi hanno vissuto un calvario fatto di mortificazioni e maltrattamenti: erano costretti nelle ore notturne a chiudersi a chiave nella loro camera da letto per paura delle aggressioni già subite in passato. In particolare approfittando che il padre era affetto da problemi di vista e la madre affetta da diabete li ha costretti quotidianamente a farsi consegnare del denaro.