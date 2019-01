Marijuana nel comodino della camera da letto: arrestato

LATIANO - Nel cassetto del comodino della camera da letto c'erano 98 dosi di marijuana con l'accusa di spaccio è finito in carfcere Pierfrancesco Pisani, 21 anni, di Latiano. La droga, del peso complessivo di 200 grammi, è stata trovata dai carabinieri della stazione di Latiano nel corso della perquisizione che si è svolta ieri nell'abitazione in cui vive il giovane.

La droga è stata posta sotto sequestro, così come il bilancio elettronico e la somma di 38 euro. L’indagato ha a carico alcune pregresse vicende penali, l’ultima delle quali il 7 luglio scorso, quando a seguito di perquisizione è stato tratto in arresto in flagranza per avere commesso analogo reato, con la stessa tipologia di stupefacente. Pisani resta in carcere in attesa dell'udienza di convalida davanti al gip del Tribunale di Brindisi.

