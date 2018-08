Mesagne: bandiere a lutto e spettacoli interrotti per cinque minuti

MESAGNE - In occasione della giornata di lutto nazionale indetta per domani (sabato 18 agosto) per la tragedia di Genova, il sindaco Pompeo Molfetta ha disposto l’esposizione delle bandiere del Palazzo Municipale listate a lutto e l’interruzione alle ore 22:00 per cinque minuti di tutte le manifestazioni pubbliche e di spettacolo in città in segno di cordoglio.

Il Sindaco estende l’invito alle attività commerciali, a tutti i cittadini e agli ospiti che volessero unirsi a questo momento di silenzio e riflessione.