Mesagne. Ai domiciliari per detenzione illegale di pistola e munizioni

MESAGNE - I carabinieri della locale stazione hanno tratto in arresto in flagrante un 32enne di Mesagne, per detenzione illegale di armi. Durante, infatti, una perquisizione nell'abitazione dell'uomo è stata rinvenuta una pistola Beretta calibro 7,65 nascosta nell'intercapedine della cucina. Il caricatore conteneva 8 colpi oltre a circa 20 proiettili calibro 7,65. Il tutto è stato sequestrato e il 32enne sottoposto ai domiciliari.