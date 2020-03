Mesagne. Due involucri di marijuana nel giubbotto di un bracciante agricolo

MESAGNE - Due involucri di marijuana, per un peso complessivo di 23 grammi, sono stati rinvenuti dai carabinieri della stazione di Mesagne, presso l'abitazione di un bracciante agricolo. Il 29enne, originario ghanese ma residente a Mesgane, è stato tratto in arresto, in flagranza di reato, durante un servizio mirato per la repressione dello spaccio di stupefacenti. Nel corso della perquisizione è stato trovato in possesso di 23 grammi di marijuana, nascosti nella tasca del suo giubbotto. La sostanza è stata sottoposta a sequestro ed il 29enne rimesso in libertà.

