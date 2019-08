Nascondeva in casa tre barattoli di marijuana: arrivano i carabinieri

MESAGNE – Alla vista dei carabinieri ha semplificato il loro lavoro, consegnando la sostanza stupefacente. Il 46enne Antonio Carriero, di Mesagne, nascondeva presso la sua abitazione tre barattoli in vetro contenenti 38 grammi di marijuana, oltre a un grammo di hascisc e 40 semi di canapa indiana, un bilancino di precisione e vario materiale per il confezionamento delle dosi. L’uomo è stato arrestato in flagranza di reato a seguito di una perquisizione effettuata dai carabinieri della locale stazione.