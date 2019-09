Travolto da una porta: 14enne lascia il reparto di Rianimazione

BRINDISI - Continuano a migliorare le condizioni di salute del 14enne originario di Copertino che il pomeriggio del 27 settembre è stato travolto da una porta mobile, durante una partitella di allenamento allo stadio comunale Guarini di Mesagne. Il minorenne nella giornata di lunedì (30 settembre) ha lasciato il reparto di Rianimazione dell'ospedale Perrino di Brindisi ed è stato trasferito in quello di Neurochirurgia. La prognosi non è stata ancora sciolta ma il peggio, ormai, è alle spalle.

Il minorenne, al suo primo giorno di allenamento, sembra si fosse aggrappato alla traversa della porta, che gli si è ribaltata addosso. L'incidente è avvenuto nel primo minuto della partitella disputata al termine della seduta.

Il malcapitato, trasportato in ospedale con varie fratture craniche, la notte del 28 settembre è stato sottoposto a un intervento chirurgico, per l'eliminazione dell'ematoma causato dal trauma. Da allora il quadro clinico ha imboccato un trend positivo, fino al post attraverso il quale la società di Mesagne per cui gioca il 14enne, nel pomeriggio di lunedì, ha annunciato che il portiere era fuori pericolo.