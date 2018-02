Minacce su Facebook e Whatsapp all'ex fidanzata: denunciato per stalking

BRINDISI - Minacce sia Sms e anche su Whatsapp e sul social network Facebook, nei confronti dell'ex fidanzata: un brindisino di 38 anni è indagato, a piede libero, con l'accusa di stalking ai danni della donna, a conclusione degli accertamenti condotti dai carabinieri della stazione di Brindisi Casale.

Il brindisino "in più occasioni, con insistenti telefonate e con l’invio simultaneo di una serie di messaggi con l'ausilio dei social network, ha procurato alla ex fidanzata 33enne del luogo un grave stato di ansia ingenerandole concreto timore per la propria incolumità". Il movente della vicenda, è da ricercare "nell'interruzione della relazione sentimentale da parte della donna". Le indagini sono scaturite a seguito della denuncia–querela presentata dalla stessa.