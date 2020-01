Minorenne in moto elude l'alt e fugge: inseguito e arrestato

BRINDISI – Aveva già beneficiato del collocamento in comunità in sostituzione della custodia cautelare in carcere, un ragazzo brindisino di 16 anni, ma evidentemente non gli era servito da lezione. Infatti una pattuglia della sezione radiomobile della compagnia di Brindisi lo ha inseguito e bloccato dopo che lo stesso giovane, alla guida di una moto intestata al padre pur non avendo patente di guida, e con manovre spericolate per le vie cittadine, ha cercato di sottrarsi al controllo da parte dei carabinieri. Questa volta, scattato l’arresto, su decisione del pm della procura competente, il sedicenne è stato tradotto all’Istituto penale per minori “Fornelli” di Bari.