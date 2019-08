Minorenni in coma etilico: controlli e multe a locali sulla costa

BRINDISI – Spettacoli danzanti senza autorizzazioni, minorenni in coma etilico, sequestri di dosi di droga, patenti ritirate e sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada. Una denuncia per guida in stato di ebbrezza. È questo il bilancio di un servizio di controllo del territorio effettuato a Brindisi e provincia dai poliziotti della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Brindisi, in collaborazione con i colleghi del commissariato di Polizia di Ostuni, della Polizia Stradale di Brindisi e Fasano, della Squadra mobile e della Polizia Locale della Città Bianca.

I minorenni ubriachi

Alle prime luci dell’alba, tra dei cespugli del villaggio Cala di Rosa Marina, i poliziotti del Commissariato di Ostuni, hanno trovato due 16enni in vacanza in sospetto coma etilico e privi di documenti. Trasportati in ospedale, dopo alcune ore sono stati dimessi e riaffidati ai genitori.

Irregolarità nelle strutture ricettive

In tre locali è stata riscontrata un’attività abusiva di spettacolo danzante senza la prescritta autorizzazione e la somministrazione di alcolici a minorenni. Nelle prossime ore seguiranno gli adempimenti per l’applicazione delle conseguenziali sanzioni amministrative per un ammontare di circa 15mila euro e saranno effettuati ulteriori accertamenti di natura strutturale e amministrativa per accertare eventuali violazioni concernenti l’abusivismo edilizio.

Nelle immediate adiacenze dei locali controllati, inoltre, sono stati effettuati anche alcuni sequestri amministrativi per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale. Attenzione è stata posta anche a due ampie aree di parcheggio presumibilmente assoggettate a vincoli paesaggistici e pertanto oggetto di conseguenziali accertamenti.

Patenti ritirate

L’attività della Stradale ha portato all’identificazione di 124 conducenti, al ritiro di 4 patenti di guida e all’elevazione di 12 sanzioni amministrative di cui 5 per mancato uso delle cinture di sicurezza e 2 per mancate revisioni. Sono stati decurtati 65 punti sulla patente.

Inoltre, sono stati denunciati un uomo di 42 anni con tasso alcolico superiore a quanto previsto e altri 4 conducenti sono stati sottoposti a sanzione amministrativa per guida in stato di ebrezza con conseguenziale ritiro della patente di guida.

L’attività di controlli straordinari e mirati della Questura, che va avanti da diversi giorni, non conoscerà soste ed è particolarmente finalizza a sanzionare e quindi arrestare le attività di discoteche abusive che per mancanza dei necessari requisiti di sicurezza costituiscono un serio pericolo per l’incolumità dei giovani che vi accedono.