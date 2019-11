Un minuto di raccoglimento per i vigili del del fuoco morti ad Alessandria

BRINDISI - Anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi hanno osservato un minuto di raccoglimento in memoria dei tre colleghi morti a causa di un’esplosione che ha provocato il crollo di una cascina a Quargnento, in provincia di Alessandria. Matteo Gastaldo, 46 anni, Marco Triches 38 e Antonio Candido 32 anni, sono stati ricordati con una breve cerimonia che si è svolta nel piazzale della caserma in via Nicola Brandi, dove le bandiere sono state abbassate a mezz’asta.