Muratore per la sua Brindisi nel mese di agosto: pensionato ripara muretti

BRINDISI – Pensavano fosse un dipendente della Multiservizi o di chissà quale altra società. No. Non lo è. E’ semplicemente un pensionato di Brindisi diventato muratore per amore della sua città: dall’inizio di agosto sistema muretti, aiuole e spartitraffico. Gratis. “Perché voglio che Brindisi resti una bella città”.

E’ uno straordinario esempio di senso civico, quello dimostrato ogni santo giorno, sabato e domenica compresi, da questo brindisino. Non più giovane, ma con un’incredibile forza di volontà. Non si ferma sotto il sole cocente e neppure quando arriva la pioggia, se prima non ha terminato il suo lavoro.

E’ una bella storia da raccontare grazie anche alla segnalazione della collega Maria Di Filippo. Ha visto pure lei quell’uomo al lavoro con calce e secchio, chinato su un muretto. L’ha fotografato in via Tor Pisana, all’ora di pranzo, mentre sulla strada le auto sfrecciavano. Chi al mare, chi in piscina, chi a casa. Lui era lì.

“Con un’antica gentilezza e un innato garbo mi ha risposto che non era il Comune ad aver deciso di fargli fare questi orari, ma che lo aveva deciso lui autonomamente”, racconta Maria Di Filippo sulla sua pagina Facebook. Ha comprato qualcosa per dargli un po’ di ristoro. “Ha ringraziato”. Uomo sicuramente di un’altra generazione. “Fa una pausa per il pranzo e poi riprende”. L’ha fatto oggi, domenica. Lo farà domani. E il giorno dopo ancora.

In via Tor Pisana è arrivato dopo aver lavorato in via Ponte Ferroviario. Un esempio da seguire. E del quale andare orgogliosi, così come orgoglioso è lui della sua Brindisi. Anche nostra. Pensiero che, evidentemente, non appartiene ai giovani che si rendono responsabili di atti di vandalismo.