Non ha provveduto al sostentamento del nucleo familiare: denunciato

ERCHIE - I carabinieri della stazione di Erchie, a conclusione delle indagini scaturite dalla denuncia presentata da una 40enne del luogo, hanno denunciato l'ex convivente 41enne residente a Manduria (Ta), per inosservanza degli obblighi di assistenza familiare. L'uomo dal marzo 2017, periodo in cui i due coniugi si sono separati, non ha provveduto al sostentamento del nucleo familiare composto dalla ex moglie e dai due figli minori.