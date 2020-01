Non si ferma all’Alt: arrestato. In auto aveva eroina e metadone

SAN PANCRAZIO SALENTINO - Non si ferma all’Alt dei carabinieri: arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Si tratta del 27enne di San Pancrazio Salentino Piermichele Scalinci, i fatti risalgono alla mattinata di ieri, oggi il giovane sarà processato per direttissima.

Nel dettaglio mentre percorreva la strada statale 7 Ter San Pancrazio Salentino-Manduria, a bordo della propria auto, non si è fermato all’Alt imposto dai militari, dandosi a precipitosa fuga. Dopo aver posto resistenza ai militari, prontamente inseguito è stato bloccato. Sottoposto a perquisizione personale e veicolare è stato trovato in possesso di due grammi di eroina e 2 cl di Metadone, il tutto sottoposto a sequestro. L’arrestato è stato posto ai domiciliari.

