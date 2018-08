Nudo e ubriaco per strada insulta e minaccia i carabinieri: arrestato e rimesso in libertà

CISTERNINO – Dovrà rispondere di furto, aggravato, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale il 28enne torinese in vacanza a Cisternino che nella notte scorsa è stato trovato per strada completamente nudo e ubriaco. L’arresto è stato operato dai carabinieri della stazione di Cisternino unitamente ai militari del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Fasano.

La pattuglia della stazione di Cisternino è stata chiamata per intervenire nelle vicinanze di un locale pubblico dove c’era una persona completamente nuda in evidente stato di agitazione psicofisica. Si trattava del giovane che poi è finito nei guai: aveva in mano una targa anteriore di un’auto. Alla vista dei militari senza alcun apparente motivo ha iniziato ad inveire nei loro confronti profferendo minacce ed epiteti ingiuriosi e frasi oltraggiose. La performance è durata oltre 20 minuti durante i quali ha dato in escandescenze in maniera ingiustificata, alla presenza di numerosi cittadini e turisti.

Dopo non pochi tentativi i militari sono riusciti a bloccarlo attivando il personale sanitario del 118 che a seguito di visita medica ha accertato uno “stato ansioso reattivo con fetore alcolico”. Anche l’alcoltest effettuato ha fornito un valore consistente di 1,70 g/l. Per lui è scattato l’arresto. Dopo le formalità di rito su disposizione dell’Autorità Giudiziaria è stato rimesso in libertà.