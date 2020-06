Nuovo incendio a Carovigno: danneggiate auto di imprenditore agricolo

CAROVIGNO - Nuovo incendio a Carovigno. Alle 23.15 di ieri, lunedì 15 giugno, i vigili del fuoco del distaccamento di Ostuni sono intervenuti in via Felice Assennato per spegnere un rogo che stava divorando due auto, parcheggiate una davanti all’altra.

Sul posto anche i carabinieri. Si tratta di due veicoli intestati a un imprenditore agricolo. Da quanto si apprende l'incendio è partito dal vano motore di entrambe. Almeno questo è quanto si evince da un video amatoriale che sta girando sui social. Mostra due auto che bruciano nella parte anteriore. All’arrivo dei vigili del fuoco entrambi i veicoli erano ridotti a una palla di fuoco. Un aiuto potrebbe giungere anche da fotogrammi di eventuali telecamere installate nella zona.

Sale, intanto, il bilancio dei roghi ai danni di cittadini e imprenditori, a Carovigno. Nella notte tra venerdì e sabato scorsi un incendio ha distrutto una Jeep di un commerciante ortofrutticolo. All’alba del 9 giugno un altro incendio ha danneggiato gli arredi esterni di un pub del centro. Spetta agli investigatori fare chiarezza sulla vicenda.