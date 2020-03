San Vito dei Normanni, uccide la madre con cinque coltellate: bloccato dai carabinieri

SAN VITO DEI NORMANNI – Ha ucciso la madre in casa, con cinque coltellate al torace. Un 23enne di San Vito dei Normanni è stato bloccato dai carabinieri nei pressi del portone della sua abitazione. Il delitto è stato consumato la scorsa notte (giovedì 19 marzo) in viale Vittime del lavoro 2, nei pressi della via per Carovigno, nella zona 167 di San Vito dei Normanni. La vittima è la 51enne Rossella Cavaliere. La donna conviveva insieme al figlio e a una figlia di 29 anni.

Le segnalazioni dei vicini

Intorno alle ore 2 sono arrivate al 112 diverse segnalazioni di cittadini che riferivano di urla provenienti dall’abitazione del ragazzo. Sul posto si sono subito recati i carabinieri della locale stazione e del Normo della compagnia di San Vito dei Normanni. I militari hanno subito fermato il 21enne, individuando sul muretto a secco limitrofo, il coltello a serramanico che lo stesso aveva utilizzato poco prima per colpire a morte la madre, con cinque fendenti al torace, a seguito di un litigio scaturito per futili motivi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Trovata l'arma del delitto

Da quanto appurato dagli inquirenti, improvvisamente, intorno alle ore 1:3, il ragazzo si sarebbe alzato dal letto impugnando il coltello a serramanico che lo stesso custodiva nella sua camera a letto e dopo aver raggiunto la madre nel corridoio, l’avrebbe colpita mortalmente, allontanandosi poi dall’abitazione. L’arma del delitto è stata sottoposta a sequestro; sul luogo, il personale del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Brindisi per i rilievi del caso. Il pm di turno del tribunale di Brindisi ha disposto l’esame autoptico. Da quanto si apprende da una nota del comando provinciale dei carabinieri di Brindisi, non risultano richieste di intervento, anche pregresse, della famiglia al 112. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato condotto presso la casa circondariale di Brindisi.