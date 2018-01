Open day Andos a Brindisi nella sede di piazza Di Summa

BRINDISI - Giovedì 1 febbraio 2018 Open day Andos: porte aperte dalle 17,30 alle 20, a tutte le donne in occasione del secondo anniversario dall'inaugurazione della sede operativa a Brindisi. Il comitato Andos di Brindisi è una realtà della nostra città dal 2013, anno in cui è stata fondata, e dal 2016 svolge le sue attività presso la sede operativa nell’ ex ospedale Di Summa. Col tempo è diventato un riferimento per le tante donne che ne fanno parte sia per le attività che vengono organizzate sia per il supporto psicologico che fornisce a chi ne fa richiesta.

Ma il comitato Andos non è solo questo, infatti organizza anche numerose iniziative, rivolte a tutte le donne ,per informare e sensibilizzare alla prevenzione . Adesso, In occasione del secondo anniversario dell’apertura della sede operativa, l’ Andos apre le porte a tutte le donne per presentare gli appuntamenti in programma e per fornire informazioni. Tra gli appuntamenti che verranno presentati ci sarà il corso di yoga e gli incontri di gruppo settimanali con la psiconcologa Francesca Giannone.