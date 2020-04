Oria. Non si ferma all'alt dei carabinieri, inseguito, bloccato e denunciato

ORIA - Ha cercato di sottrarsi al controllo dei carabinieri della stazione di Oria un 20enne del luogo, denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. In particolare, il giovane, nel pomeriggio di ieri, domenica 19 aprile, in una piazza del centro abitato, mentre era alla guida del suo ciclomotore, non si è fermato all’alt imposto dalla pattuglia in servizio. Il giovane si è dato, così, alla fuga innescando un breve inseguimento. Raggiunto e bloccato, il 20enne è stato denunciato ed il mezzo sottoposto a sequestro.

