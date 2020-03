Oria. Minacce e violenza alla madre per soldi. Arrestato il figlio

ORIA - Costringeva la mamma a consegnarli denaro, anche, con violenza e minacce, per rifornirsi di sostanze stupefacenti. Per questo motivo i carabinieri della stazione di Oria hanno tratto in arresto, su richiesta del gip del tribunale di Brindisi, un 44enne del luogo, per continue estorsioni di denaro e maltrattamenti in famiglia, dal marzo 2008 al marzo 2020. L'anziana madre, di 75 anni, era costretta a subire violenze fisiche e psicologiche dal figlio. L’uomo è stato trasferito presso la casa circondariale di Brindisi.