Ostuni. La Securitas sventa furto in una villetta di campagna

OSTUNI - Furto svenatato ieri sera, domenica 15 marzo, in un'abitazione in contrada Pinto ad Ostuni. Ignoti, infatti, sono riusciti a forzare la porta d'ingresso della villetta non riuscendo, però, a portare via nulla perchè, scattato l'allarme è prontamente intervenuta la pattuglia dell'istituto di vigilanza Securitas Puglia di Ostuni. I ladri, quindi, sono riusciti a fuggire ma per fortuna, il furto n on è andato a buon fine per l'arrivo delle guardie giurate sul luogo.



