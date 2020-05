Preleva dal bancomat ma simula il contrario: denunciato dai carabinieri

OSTUNI - I carabinieri della stazione di Ostuni, al termine degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà un 54enne del luogo, per simulazione di reato. L’uomo ha denunciato ai militari, il 17 aprile scorso, di non aver ricevuto, durante un prelievo bancomat, la somma di 1500 euro poi sottrattagli dal conto. Ma dall’esame delle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza è emerso che il medesimo ha effettivamente prelevato la somma, simulando successivamente di aver subito ingiustamente l’ammanco.

