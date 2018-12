Parcheggi, di nuovo disponibili gli stalli del plesso Salvemini

BRINDISI - In vista del Natale, il Comune di Brindisi ha deciso di riaprire al pubblico il cortile interno del plesso Salvemini per consentire il parcheggio delle auto. Sarà possibile posteggiare dalle 14 di sabato 22 dicembre. Le auto entreranno da via Castello, l'uscita è in via Libertà. Il parcheggio resterà aperto fino al 6 gennaio 2019, tutti i giorni dalle 7 fino alle 24.

“Riproponiamo l’esperimento avviato quest’estate che ha dato buoni risultati - spiega l’assessore ai Trasporti Elena Tiziana Brigante - per garantire ai cittadini che vogliono raggiungere il centro un numero maggiore di parcheggi. Si tratta di un provvedimento adottato anche per dare seguito alle sollecitazioni dei commercianti del centro che ci hanno chiesto un aiuto soprattutto durante le festività natalizie”.