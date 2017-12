Parcheggi, nuovo piano dal primo febbraio: ritardi nella fornitura dei parcometri

BRINDISI – Slitta di un mese l’entrata in vigore del nuovo piano dei parcheggi a Brindisi: non più dal primo gennaio, come era stato previsto, ma dal primo febbraio. Il motivo? Ritardi nella fornitura dei parcometri, per la sosta con tariffe differenti, per zona. Complici anche le festività.

Il rinvio di un mese

Fatto sta che da Palazzo di città si sono affrettati a comunicare che c’è uno “slittamento dei termini scaturito dalla difficoltà di ottenere i nuovi parcometri in tempo utile”, dotati di sistema per il pagamento secondo ticket diversi in base alla colorazione delle aree, dal tradizionale blu, al rosso che contraddistingue le strade più vicine al Comune, al verde dove sarà possibile usare il disco orario. La “velina” è questa mattina, 31 dicembre 2017, e fa riferimento alla nota pervenuta dalla Multiservizi, la società partecipata salvata dalla struttura commissariale, a cui resta la gestione degli stalli a pagamento.

Sia Multiservizi che la Stp, Società Trasporti Pubblici, saranno impegnate – nei prossimi 30 giorni – a divulgare il nuovo piano della sosta, anche con riferimento alle modalità per chiedere e ottenere il rilascio dei pass per lavoratori e residenti in Centro.

Le novità

Il piano prevede 217 stalli in più nella zona del Centro, 117 dei quali gratuiti, e tariffe differenti a seconda della zona: blu tradizionale con un euro l’ora, verde con disco orario e rossa a tariffa di due euro dopo la prima ora di sosta. Il principio posto a base dei radianti è quello della distanza: più ci si avvicina a Palazzo di città, cuore pulsante del centro, più il ticket aumenta, anche in base al periodo di sosta. E ovviamente, più ci si allontana, più si in diritto di ottenere il parcheggio gratis. Con navetta sempre gratis. L’obiettivo dichiarato è legato alla necessità di alleggerire il flusso in entrata nella zona del Comune, cuore pulsante della città, dove si trovano altri uffici pubblici, banche ed esercizi commerciali (questi ultimi superstiti alla desertificazione).

Corso Garibaldi

Con l’obiettivo di ascoltare sia le richieste degli automobilisti che quelle dei titolari dei negozi, alle prese con la crisi che morde da anni, il Comune ha deciso di consentire la sosta temporanea lungo corso Garibaldi: saranno a disposizione 28 posti, per mezz’ora, la cosiddetta sosta lampo dietro pagamento di un euro, a fronte del pagamento di un euro. La possibilità è prevista solo in determinate fasce orarie: dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 17,30 alle 19,30. In tal modo dovrebbe essere garantito il turn-over, vale a dire un ricambio delle auto.

Disco orario nella zona di colore verde

Partendo dalla zona a traffico limitato, il Comune ha disegnato tre zone ai fini della sosta, contraddistinte da colorazione differente alle quali corrispondono tariffe diverse. Nell’area verde sarà possibile parcheggiare con disco orario per un’ora: gli stalli individuati sono 42 e sono stati distribuiti tra piazza Anime (quattro posti), in Largo Pizzigallo (dieci posti), via Annunziata (quattro), via Cessare Battisti (undici), via San Dionisio (undici) e via Protospata (due).

La zona rossa

La zona di colore rosso è quella vicina al Comune. Rosso appunto perché più intenso è il flusso veicolare, con annessa rabbia degli automobilisti per la mancanza di stalli. L’area è stata tratteggiata nel seguente modo e comprende 117 posti auto: piazza Matteotti (15 stalli), via Amena (tre), via Casimiro (28), in via Filomeno Consiglio (21), via Ferrante Fornari (nove) via Marco Pacuvio (cinque), via Rubini (tre), via San Nicolicchio (sei) e via Santi (23). In questo caso, per la posta sarà introdotta una tariffa di un euro per la prima ora e di due euro per ogni ora successiva.

La zona blu

Le restanti strade e piazze del centro rientrano nella zona di colore blu: qui il ticket resta pari a un euro l’ora per ogni ora di sosta. I posti disponibili sono 366 complessivamente: corso Roma (135), largo Palumbo (sette), largo Pipino (tre), piazza Anime (21), piazza Cavalerio (16), via Belvedere (dieci), via Cesare Battisti (sei), via Conserva (14), via de’ Flagilla (sei), via del Mare (57), via Lata (35), via Mattonelle (12), via Santa Lucia (dieci), via San Sebastiano (dieci), via Vanini (otto), vico Martinez (quattro). Per tutte le aree di sosta, verde, rossa e blu, le tariffe si riferiscono alla fascia oraria che parte dalle 8 per terminare alle 21. Nei giorni prefestivi sino alle 24.

Gli stalli bianchi e quelli rosa

I posti auto non a pagamento, contraddistinti dalle strisce di colore bianco, sono stati previsti in via del Mare, per un totale di 97, e in via Tor Pisana ad esclusione di quelli vicini agli uffici. Confermati gli stalli rosa per le donne in gravidanza: due in corso Roma, due in via Filomeno Consiglio e due in via Pisanelli.

Per lo scarico delle merci, le aree sono state individuare in corso Garibaldi (cinque), corso Roma (tre), largo Pizzigallo (uno), piazza Mercato (sei), piazzetta Rubini (due), via Cesare Battisti (12), via del Mare (uno), via Filomeno Consiglio (uno), via Ferrante Fornari (due), via Pisanelli (quattro), via Rubini (uno), via San Dionisio (due), via Santi (due).

La navetta

Il servizio navetta, messo a disposizione dalla Stp, sarà gratuito e assicurerà la copertura del tragitto da piazza Cairoli passando per Porta Lecce, arrivando anche in piazzale Lenio Flacco attraversando via del Mare ed il Lungomare Regina Margherita. “E’ solo una questione di abitudine”, ha detto il presidente della Stp, Almiento. “Brindisi, purtroppo, sconta l’arretratezza in ordine alla mobilità, complice la discontinuità amministrativa e la mancanza di programmazione. Ma non vedo per quale motivo noi non possiamo avere un centro dignitoso, pieno di gente, come quelli di Lecce o Bari”.

Pass per residenti e lavoratori

Per i residenti nella zona del Centro, il Comune ha previsto la possibilità di posteggiare ovunque con il pass a pagamento, superando la criticità sollevata da un comitato composto da diversi brindisini costretti a parcheggiare molto lontano dalle proprie abitazioni, per effetto delle zone che per loro oggi sono off limits, pur avendo acquistato l’abbonamento. Il costo annuale è pari a 60 euro. C’è la possibilità di averne un secondo a fronte di 30 euro al mese. Per i residenti nelle zone a traffico limitato il costo del pass sale a 90 euro. L’abbonamento per lavoratori è pari a 220 euro l’anno, frazionabile in due periodo da sei mesi a 110 euro. Prevista l’opzione light per 120 euro l’anno, frazionabile in semestre per 60 euro.

Ospedale

Per il parcheggio davanti all’ospedale Perrino, è prevista la sottoscrizione di una convenzione tra l’Amministrazione cittadina e l’Azienda sanitaria locale, per l’istituzione della tariffa a fascia oraria pari a due euro. L’arco della giornata è stato diviso in due fasce: la prima dalle 8 alle 14 e l’altra dalle 14 alle 20. In entrambi i casi di pagherà due euro. Con un minino di 50 centesimi e massimo di tre euro.

Tribunale

Per gli stalli blu in via Lanzellotti la tariffa sarà pari a due euro, per la fascia oraria che va dalle 8 sino alle 14, con pagamento minimo di 50 centesimi. Nella seconda parte della giornata, invece, il posteggio sarà gratis. Il ticket vale dal lunedì al venerdì.

Via Spalato

La tariffa a fascia oraria dovrebbe essere prevista anche per i parcheggi delimitati dalle strisce blu che si trovano in via Spalato perché si tratta di stalli a servizio della zona del Centro, a disposizione di chi lavora o arriva a Brindisi per commissioni che comportano la necessità di parcheggiare per più di un’ora