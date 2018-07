Parco giochi a misura di bambini con disabilità, M5s: "Il Comune non si lasci sfuggire il bando"

SAN PIETRO VERNOTICO - C’è tempo fino al 31 luglio prossimo per partecipare al bando, rivolto ai comuni pugliesi con popolazione compresa tra i 15mila e i 6mila abitanti, per l’adeguamento dei parchi gioco comunali alle esigenze dei bambini con disabilità. Il movimento 5stelle di San Pietro Vernotico invita la nuova amministrazione a non lasciarsi scappare questa possibilità. Nella mattinata di oggi hanno protocollato la proposta di adesione al bando.

“Certi che a un'amministrazione così attenta e sensibile, quale quella ora insediata, non sia sfuggita l'opportunità offerta dalla Regione Puglia, ai Comuni con popolazione compresa tra 6.000 e 15.000, di finanziare l'adeguamento dei parchi gioco comunali alle esigenze dei bambini con disabilità. Vogliamo porre alla vostra attenzione, qualora sia sfuggita la determina - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio - Sezione Politiche abitativa - n.169 del 27/06/2018 e relativo bando”.

“Certi di poter contribuire operativamente a migliorare i servizi in favore di tutti i cittadini della nostra San Pietro. Di seguito il bando con allegati e domanda da presentare. http://www.regione.puglia.it/documents/7241131/7241218/determina+169_2018_Bando+parchi+gioco_anno+2018.pdf/99870389-f90d-4bc5-963b-8a01f1fb8d43”