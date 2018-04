Parco giochi nel degrado: entrano in azione i volontari della "Retake"

BRINDISI – I “volontari del decoro urbano” dell’associazione Retake sono pronti a rimettere a lucido il parco giochi del rione Casale, da anni in balia del degrado. Un’iniziativa aperta a tutta la cittadinanza si svolgerà il prossimo 25 aprile, alle ore 9, all’interno del parco.

Musica, divertimento e animazione per i bambini in tema “Pazzi per il decoro" faranno da contorno a un evento al quale collaborano anche le associazioni Cambio di Rotta, Officine delle Idee e Mulini a vento, con il supporto, nella fornitura dei materiali, delle aziende Cri.Gi. Group di Cristian Giaquinto, Colaianni Materiali per l'Edilizia, Picardi Ferramenta.

La Retake nasce a Roma diversi anni addietro per poi radicarsi in tutto il territorio nazionale e finalmente approdare a Brindisi. Questo è il primo evento al quale ne seguiranno altri volti a sensibilizzare le persone al tema della cittadinanza attiva e rispetto del decoro urbano.

Retake chiarisce attraverso una nota di non essere in contrapposizione all'amministrazione comunale ma collabora con questa per migliorare le condizioni della città ed in particolare quelle della periferia.