I carabinieri soccorrono partoriente bloccata con l'auto dal ghiaccio

FRANCAVILLA FONTANA - Bloccata in auto con la famiglia dalla neve e dalla sede stradale ghiacciata, mentre l'ambulanza del 118 inviata in soccorso era ostacolata a sua volta dalle condizioni meteo avverse: si era fatta molto seria la situazione per una dona di 37 anni in procinto di partorie, e alla quale si errano già rotte le acque. La situazione è stata risolta da una pattuglia di carabinieri della compagnia di Francavilla Fontana, che con un mezzo di servizio sono riusciti a raggiungere la vettura bloccata sulla provinciale per San Marzano di San Giuseppe. L'intervento della pattuglia ha consentito alla donna di arrivare tempestivamente presso la struttura ospedaliera ove è stata affidata alle immediate cure dei sanitari. A poche ore di distanza è venuto alla luce il bambino.