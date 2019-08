Attraversa i binari mentre si abbassano le sbarre: camionista rischia la denuncia

BRINDISI – Rischia la denuncia per interruzione di pubblico servizio il camionista che ieri mattina, giovedì 1 agosto, ha attraversato il passaggio a livello mentre si abbassavano le sbarre restando intrappolato a ridosso dei binari. Per fortuna il treno era ancora lontano. E’ accaduto intorno alle 8.30 a Mesagne, la manovra azzardata ha fatto entrare in funzione il sistema di sicurezza con il risultato che due treni sono stati bloccati e due passaggi a livello sono stati chiusi.

Traffico in tilt e mezza città paralizzata per quasi un’ora. Sul posto anche il dirigente del commissariato di Mesagne, il vice questore Vincenzo Maruzzella, che con l’ausilio di alcune pattuglie ha gestito la situazione fino all’arrivo dei tecnici Rfi. L’autore di questa manovra scellerata (avrebbe oltrepassato mentre si abbassava la prima sbarra senza riuscire a superare anche la seconda) era alla guida di un autocarro. Intanto è stato multato ma come già detto rischia la denuncia per interruzione di pubblico servizio.