Patentino di saldatura per sette giovani stranieri: concluso il corso di formazione

BRINDISI - Sabato 28 luglio, alle ore 10.00, concluderemo un corso teorico-pratico sulla saldatura per 7 giovani provenienti da Nigeria, Mali e Costa d’Avorio ospiti di tre Sprar della nostra provincia.

Il corso, si è sviluppato in aula sui metodi di saldatura, i processi di saldatura ad arco elettrico con elettrodo rivestito, la simbologia dei giunti saldati, il patentino di saldatura ISO9606-1, le norme di sicurezza di settore, mentre in officina si è spaziato sulle conoscenze di base e primo utilizzo della saldatrice e dei suoi componenti, l’utilizzo dei Dpi di protezione contro gli infortuni, si sono effettuate prove pratiche individuali su metodi di molatura e saldatura dei giunti saldati in piano su lamiera in acciaio al carbonio e, di seguito, in piano su giunti a T fra due lamiere.

Al termine del corso della durata di 40 ore gli allievi sosterranno presso l’officina Brigante Srl, gentilmente messa a disposizione dal titolare Giovanni Brigante, test finali scritti ed esame individuale su metodi di saldatura, conseguiranno il certificato di qualifica del saldatore riconosciuto dall’Organismo internazionale Tuv.

Questa esperienza formativa è una opportunità unica per questi giovani di età compresa tra i 20 ed i 30 anni, grazie a questo patentino potranno cercare un lavoro nel settore metalmeccanico sia all’estero che in città, dove esiste una importante tradizione, generazioni di saldatori cresciuti professionalmente e specializzatisi nelle piccole e medie aziende metalmeccaniche che hanno costruito grandi impianti industriali come quello del petrolchimico e delle centrali enel.

Generazioni di saldatori che oggi chiedono un ricambio che stenta a concretizzarsi per la mancanza di centri di formazione specializzati ma anche di giovani interessati a svolgere un mestiere impegnativo come quello del saldatore che richiede sacrifici, aggiornamenti formativi continui e costosi. I centri di formazione svolgono un ruolo fondamentale nella gestione dell’incrocio tra domanda e offerta di lavoro, consentono, oltre che di realizzare formazione mirata richiesta dalle imprese, di far incontrare gli imprenditori con i disoccupati qualificati e/o specializzati in cerca di occupazione.

Il mondo della saldatura è infinito, numerose sono le specializzazioni, molto richiesti e ben pagati sono i saldatori disponibili a lavorare sia in Italia che all’estero. Obiettivo del nostro corso sarà anche quello di collocare per un primo tirocinio formativo i 7 giovani allievi, contiamo, infatti, sulla disponibilità offerta da alcune imprese locali.

Dopo questa esperienza, che segue a due precedenti corsi di formazione per installatori di impianti termici e per carrellisti, ci auguriamo di proseguire la collaborazione utile e fattiva con i centri Sprar per sperimentare nuova formazione rivolta alle donne su mestieri artigiani che prevedono il coinvolgimento di Maestri Artigiani e delle Botteghe-Scuola, che, con una specifica Legge della nostra Regione Puglia, si intende incentivare e valorizzare.

