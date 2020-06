Paura in una villetta: l'auto parcheggiata in cortile va improvvisamente a fuoco

OSTUNI – Intervento dei vigili del fuoco nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 9 giugno, in contrada Cervarolo a Ostuni dove è andata a fuoco una Suzuki Swift parcheggiata nel cortile di una villetta. La contrada si trova sulla via per Martina Franca, poco prima dell’incrocio per Ceglie-Cisternino. A chiamare i pompieri, giunti dal distaccamento di Ostuni, lo stesso proprietario. Da poco rientrato a casa. Con ogni probabilità si è trattato di un corto circuito. All’arrivo dei vigili del fuoco l’auto era già ridotta a una palla di fuoco.

