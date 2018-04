Pitbull a spasso tra le case, paura tra i passanti: intervengono i vigili

BRINDISI – Momenti di preoccupazione nella mattinata di oggi (domenica 1 aprile) al quartiere Casale a Brindisi dove un pitbull vagava per strada ringhiando contro i passanti. Sul posto è stata subito inviata una pattuglia degli agenti della Polizia locale che con non poche difficoltà ha catturato l'animale disorientato portandolo nel canile municipale. Indagini sono in corso per individuare il proprietario. Richiesto anche l'intervento del Servizio veterinario dell'Asl.